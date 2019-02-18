Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.



DHA'nın haberine göre; yangın saat 12.00 sıralarında Soğanlık'taki Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evdeki dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın çıkan evde dumandan etkilenen bir kadın ile küçük kızına ambulansta müdahale edildi. Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.