Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kartalkaya'da ölen tıp öğrencisinin adı SHM'de yaşıyor | Sağlık Haberleri

        Kartalkaya'da ölen tıp öğrencisinin adı SHM'de yaşıyor

        Bolu'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisinin adının verildiği başkentteki Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), açılışından bu yana vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da ölen tıp öğrencisinin adı SHM'de yaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'taki Grand Kartal Otel yangınından makine mühendisi Alp Mercan ile kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay'ın adı, Gölbaşı ilçesindeki sağlıklı hayat merkezinde yaşatılıyor.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 10 Nisan 2025'te açılışı gerçekleştirilen merkez, ilçenin koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki ihtiyacını karşılıyor. Merkezde vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

        Merkezde görevli Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sorumlu hekimi Dr. Meryem Çalışkan, merkezin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

        REKLAM

        Çalışkan, merkezde adı yaşatılan Gençbay'ın, intörn doktor meslektaşları olduğunu hatırlattı.

        Merkez bünyesindeki KETEM birimlerinde kanser taramalarına yönelik testlerin yapıldığını aktaran Çalışkan, şöyle konuştu: "Rahim ağzı yani serviks kanserine yönelik HPV testi yapmaktayız. 30-65 yaş arası kadın danışanlarımıza 5 yılda bir yaptığımız testtir. Yine meme kanserine yönelik 40-69 yaş arası kadın hastalarımıza mamografi çekimi yapmaktayız. Ve kolon kanserine yönelik de 50-70 yaş arası kadın ve erkek bütün danışanlarımıza GGK dediğimiz Gaitada Gizli Kan testi uygulamaktayız. Bu testlerin sonuçları değerlendirilip ihtiyaç halinde danışanlarımız ileri tetkik ve teşhis merkezlerine yönlendirilmektedir."

        Çalışkan, sigara bırakma poliklinikleriyle de hizmet verildiğini dile getirerek, "Buraya başvuran danışanlarımız hekim arkadaşlarımız tarafından değerlendirilmekte, genel bir anamnez alınıp kişiyle motivasyonel görüşmeler yapılmakta. Nikotin yoksunluk semptomlarına yönelik Bakanlığımızca önerilen medikal tedavilerle süreç desteklenmektedir. Bu süreci aynı zamanda psikologlarımızla beraber takip etmekteyiz" dedi.

        REKLAM

        ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE PSİKOSOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

        Merkezde diyetisyenler tarafından "beslenme danışmanlığı" verildiğini de kaydeden Çalışkan, vücut analizleri yapıldığını, kan tetkikleriyle elde edilen sonuçlar doğrultusunda kişiye özel beslenme ve diyet programları oluşturulduğunu, sürecin haftalık veya iki haftada bir yapılan kontrollerle takip edildiğini anlattı.

        Çalışkan, merkezde fizyoterapistler tarafından fiziksel sağlığı korumaya yönelik de hizmet verildiğini belirterek, "Kas iskelet sistemi ve duruş bozukluklarında, kronik hastalıklarda hem bireysel hem grup şeklinde danışmanlık hizmetleri vermektedirler. Çocuk gelişim uzmanlarımız çocuklarımıza ve ailelerine psikososyal danışmanlık hizmeti vermekte ve bu süreçte çocuklarımızın gelişimsel süreçlerini takip etmektedirler" diye konuştu.

        SAPLIKLI HAYAT AKADEMİSİNDE EĞİTİMLER VERİLİYOR

        Danışmanlık hizmeti sunulan alanlar arasında "ağız ve diş sağlığının" bulunduğunu da dile getiren Çalışkan, "Aynı zamanda sağlıklı hayat merkezimizde SAHA yani Sağlıklı Hayat Akademisi hizmeti vermekteyiz. Bu akademi sağlığı korumaya ve sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik oluşturulan eğitimler şeklinde ilerlemektedir. İlk eğitim resmi açılışımızın yapıldığı 10 Nisan 2025 tarihinde Sayın Sağlık Bakanımız tarafından verilmiştir. Sağlıklı hayat merkezimizin açılışından itibaren pek çok vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde tüm birimlerimizle hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

        Çalışkan, merkezde gebelik, bebek, çocuk ve gençlik akademilerinin de bulunduğunu ve her yaşa göre çeşitli eğitim hizmetlerinin sürdüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenler'de İETT otobüsü otoparktaki araçlara çarptı

        Esenler'de İETT otobüsü otoparka girerek, araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çok sayıda araç hasar aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!