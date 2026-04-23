        Kartepe'de yetişiyor! Görüntülemek için geldiler

        Kartepe'nin nadide türü objektiflere yansıdı

        Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenen foto safari etkinliğinde doğaseverler, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen endemik Keltepe çiğdemini doğal ortamında görüp fotoğraflama fırsatı buldu

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:04
        Kartepe'de yetişiyor! Görüntülemek için geldiler

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen foto safari etkinliğine katılan doğaseverler, dünyada sadece Kartepe’de yetişen 'Keltepe çiğdemi'ni yakından görme ve fotoğraflama imkanı elde etti.

        Baharın en zarif habercilerinden biri olarak bilinen bu özel tür, ince yapısı ve erken çiçeklenmesiyle Kartepe’nin yüksek kesimlerinde doğanın uyanışını simgeleyen en değerli güzellikler arasında yer aldı.

        DÜNYADA SADECE KARTEPE'DE YETİŞİYOR

        Kartepe zirvesinde, eski adıyla Keltepe olarak bilinen bölgede yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen katılımcılar Keltepe çiğdemini doğal ortamında gözlemleme fırsatı yakaladı.

        Doğanın kalbinde gerçekleşen bu özel buluşmada, çiğdemin zarif görüntüsü katılımcılara görsel şölen sundu. Fotoğraf tutkunları, dünyada yalnızca Kartepe’de yetişen bu nadide türü en etkileyici karelerle ölümsüzleştirmek için büyük özen gösterdi.

        Endemik türün doğadaki yolculuğu anlatıldı Etkinlik kapsamında alanında uzman isimler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Keltepe çiğdeminin ekolojik değeri ve endemik yapısı detaylarıyla aktarıldı.

        Ayrıca Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın zengin flora ve faunası hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Bitkinin toprak altındaki yaşam döngüsünden yüzeye çıkış sürecine kadar uzanan hassas gelişimi, doğanın kusursuz işleyişini gözler önüne sererken; bu özel türün korunmasının bölge ekosistemi açısından taşıdığı kritik önem de vurgulandı. Keltepe çiğdemi karelerle ölümsüzleşti. Foto safariye katılan fotoğrafçılar ve doğaseverler, Kuzuyayla’nın eşsiz atmosferinde Keltepe çiğdemini en estetik açıdan kadraja almak için adeta yarıştı.

        Ortaya çıkan her kare, yalnızca bir bitkiyi değil, Kocaeli’nin saklı kalmış doğal zenginliğini de gözler önüne serdi. Katılımcılar, doğayla iç içe keyifli deneyim yaşarken, Keltepe çiğdemini yakından görme ve fotoğraflama imkanı bulmanın ayrıcalığıyla etkinliği tamamladı.

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara'dan yerli aşı vurgusu
        Kansere yakalandı
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi