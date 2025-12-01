Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı
Giriş: 01.12.2025 - 03:58 Güncelleme: 01.12.2025 - 03:58
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın." ifadesini kullandı.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ