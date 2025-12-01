Habertürk
        Haberler Gündem Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü

        Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 03:58 Güncelleme: 01.12.2025 - 03:58
        Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

