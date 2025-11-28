Kartlı ödemelerin tutarı ekimde 2 trilyon 210,4 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi, ekim ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 140,4 milyon, banka kartı sayısı 215,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 107,2 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 12 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 azaldı.

Ekimde toplam kart sayısı ise yıllık bazda yüzde 8 artışla 463,2 milyona ulaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 2 trilyon 210,4 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 873,1 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 313 milyar lirasında banka kartları, 23,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemelerde ekimde geçen yılın aynı ayına göre büyüme oranı yüzde 50, banka kartıyla ödemelerde yüzde 53 oldu, ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 23 azaldı.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı 653,7 milyar lira oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekim ayında yapılan toplam ödeme sayısı, yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,8 milyara yükseldi.