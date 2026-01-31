Kaş almak günah mı? Diyanet’e göre kaş almak ya da aldırmak caiz mi?

Kaş almak neden tartışmalı bir konudur? İslam fıkhında insanın yaratılışını değiştirmeye yönelik müdahaleler, genel olarak sınırlandırılmıştır. Bu konuda Hz. Peygamber’in, yaratılışı değiştirmeye yönelik bazı uygulamaları yasakladığına dair hadisler bulunmaktadır. Kaş almak da bu bağlamda ele alınmış ve özellikle kaşların tamamen inceltilmesi ya da şeklinin kökten değiştirilmesi tartışma konusu olmuştur.

Diyanet’e göre kaş almak caiz mi? Diyanet’in açıklamalarına göre, kaşları tamamen alarak incecik hâle getirmek ya da kaşın doğal yapısını belirgin şekilde değiştirmek caiz görülmemektedir. Bu tür uygulamalar, yaratılışı değiştirme kapsamında değerlendirilmekte ve dinen uygun bulunmamaktadır.

Ancak Diyanet, kaşların tamamen alınması ile kaşların düzeltilmesi arasında önemli bir ayrım yapmaktadır. Kaşların ortasında çıkan, yüzün doğal görünümünü bozan ya da aşırı dağınık duran tüylerin alınması, temizlik ve bakım kapsamında değerlendirilir. Bu tür düzeltmeler, yaratılışı değiştirme olarak görülmediği için caiz kabul edilmektedir.

Kaş aldırmak ile kaş almak arasında fark var mı? Diyanet’e göre kişinin kaşı kendisinin almasıyla başkasına aldırması arasında hüküm açısından bir fark yoktur. Önemli olan işlemin kendisidir. Eğer yapılan işlem kaşları tamamen inceltmek veya doğal yapıyı bozmak amacı taşıyorsa, bunu kişinin kendisinin yapması da başkasına yaptırması da aynı şekilde dinen uygun görülmez. Düzeltme ve bakım amaçlı işlemler ise her iki durumda da caiz kabul edilir. Süslenme amacı hükmü değiştirir mi? İslam’da süslenme tamamen yasak değildir. Ancak süslenmenin ölçülü olması ve dinen sakıncalı sınırları aşmaması gerekir. Diyanet’e göre sırf süslenme amacıyla kaşların doğal hâlinin köklü biçimde değiştirilmesi uygun değildir. Buna karşılık, kişinin bakımsız veya rahatsız edici bir görünümü gidermek için yaptığı küçük düzenlemeler caizdir. Erkekler için kaş almak caiz mi? Diyanet’in yaklaşımı, bu konuda kadın-erkek ayrımı yapmaktan ziyade işlemin niteliğine odaklanır. Erkeklerin de kaşlarını tamamen inceltmesi ya da şekil vererek doğal yapısını bozması caiz görülmez. Ancak yüzün doğal görünümünü bozan aşırı ve düzensiz tüylerin alınması, temizlik kapsamında değerlendirilir.