        Kaş almak günah mı? Diyanet'e göre kaş almak ya da aldırmak caiz mi?

        Kaş almak günah mı? Diyanet’e göre kaş almak ya da aldırmak caiz mi?

        Günlük hayatta en çok tartışılan dinî konulardan biri de kişisel bakım ve estetik uygulamaların hükmüdür. Özellikle kadınlar başta olmak üzere pek çok kişi, kaş almak ya da kaş aldırmanın dinen caiz olup olmadığını merak ediyor. "Kaş almak günah mı?", "Sadece düzeltmekle tamamen almak arasında fark var mı?" gibi sorular sıkça gündeme gelirken, konuya ilişkin en temel ve bağlayıcı değerlendirmeler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî açıklamalarda yer alıyor. Bu yazımızda Kaş almak günah mı? Diyanet'e göre kaş almak ya da aldırmak caiz mi? Sorularına detaylı yanıtlar bulacaksınız.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:14
        Kaş almak neden tartışmalı bir konudur? İslam fıkhında insanın yaratılışını değiştirmeye yönelik müdahaleler, genel olarak sınırlandırılmıştır. Bu konuda Hz. Peygamber’in, yaratılışı değiştirmeye yönelik bazı uygulamaları yasakladığına dair hadisler bulunmaktadır. Kaş almak da bu bağlamda ele alınmış ve özellikle kaşların tamamen inceltilmesi ya da şeklinin kökten değiştirilmesi tartışma konusu olmuştur.

        Diyanet’e göre kaş almak caiz mi? Diyanet’in açıklamalarına göre, kaşları tamamen alarak incecik hâle getirmek ya da kaşın doğal yapısını belirgin şekilde değiştirmek caiz görülmemektedir. Bu tür uygulamalar, yaratılışı değiştirme kapsamında değerlendirilmekte ve dinen uygun bulunmamaktadır.

        Ancak Diyanet, kaşların tamamen alınması ile kaşların düzeltilmesi arasında önemli bir ayrım yapmaktadır. Kaşların ortasında çıkan, yüzün doğal görünümünü bozan ya da aşırı dağınık duran tüylerin alınması, temizlik ve bakım kapsamında değerlendirilir. Bu tür düzeltmeler, yaratılışı değiştirme olarak görülmediği için caiz kabul edilmektedir.

        Kaş aldırmak ile kaş almak arasında fark var mı? Diyanet’e göre kişinin kaşı kendisinin almasıyla başkasına aldırması arasında hüküm açısından bir fark yoktur. Önemli olan işlemin kendisidir. Eğer yapılan işlem kaşları tamamen inceltmek veya doğal yapıyı bozmak amacı taşıyorsa, bunu kişinin kendisinin yapması da başkasına yaptırması da aynı şekilde dinen uygun görülmez. Düzeltme ve bakım amaçlı işlemler ise her iki durumda da caiz kabul edilir.

        Süslenme amacı hükmü değiştirir mi? İslam’da süslenme tamamen yasak değildir. Ancak süslenmenin ölçülü olması ve dinen sakıncalı sınırları aşmaması gerekir. Diyanet’e göre sırf süslenme amacıyla kaşların doğal hâlinin köklü biçimde değiştirilmesi uygun değildir. Buna karşılık, kişinin bakımsız veya rahatsız edici bir görünümü gidermek için yaptığı küçük düzenlemeler caizdir.

        Erkekler için kaş almak caiz mi? Diyanet’in yaklaşımı, bu konuda kadın-erkek ayrımı yapmaktan ziyade işlemin niteliğine odaklanır. Erkeklerin de kaşlarını tamamen inceltmesi ya da şekil vererek doğal yapısını bozması caiz görülmez. Ancak yüzün doğal görünümünü bozan aşırı ve düzensiz tüylerin alınması, temizlik kapsamında değerlendirilir.

        Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kaş almak ya da aldırmak mutlak olarak “günah” ya da “caiz” şeklinde tek bir hükümle ifade edilemez. Kaşların tamamen alınması veya incecik hâle getirilmesi dinen uygun görülmezken, bakım ve temizlik amacıyla yapılan küçük düzeltmeler caiz kabul edilmektedir. Burada esas ölçüt, yaratılışı değiştirme niyetinin olup olmadığıdır.

        Sonuç olarak, Diyanet’e göre kaşları tamamen alarak şekil değiştirmek caiz değildir. Ancak yüzün doğal yapısını bozan, dağınık ya da aşırı çıkan tüylerin düzeltilmesi günah sayılmamaktadır. Bu nedenle kaş almakla ilgili hüküm, yapılan işlemin kapsamına ve amacına göre değerlendirilmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
