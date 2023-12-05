Kaş'ta kaçak yapı yıkım ihalesi 8'inci kez iptal edildi Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde, aralarında yabancılara da ait olduğu tespit edilen 3 bin 719 kaçak yapının yıkımı için 2015 yılından bu yana düzenlenen ihale, 8'inci kez iptal edildi. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy, "İmar Barışı"nın duyulması üzerine Kaş'ta çok hızlı şekilde kaçak yapı yapıldığını belirterek, "Yakın zamanda bu iş daha da hızlandı... Kimse katılmadığı için iptal edildi. Bu nasıl olabilir? Belediyenin kendi ekipleri mi yok? 3 bin 719 yapı için ihaleye çıkıyor. Bu sayıdaki yapıyı kim, hangi arada yıkacak. Bu nasıl bir takvimdir. Gerçekçi bir şekilde çıkarmak gerekir" dedi

Özellikle villa turizmi ile öne çıkan Antalya'nın Kaş ilçesinde son yıllarda kaçak yapı sayısında artış yaşandı. Kalkan, Gelemiş, İslamlar, Gökçeören, Üzümlü mahallelerinde, son yıllarda ruhsatsız ve izinsiz birçok yapı inşa edildi.

Kaş Belediyesi'nin 2018 yılından bu yana ilçe sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde, aralarında yabancılara da ait 3 bin 719 kaçak yapı tespit edildi. Belediye, Hazine ve maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için ihale ilanı yayımladı.

HER GEÇEN YIL ARTAN KAÇAK YAPI TESPİTİ İhalede, 2018 yılında 118 bin 533 metrekare üzerinde 432, 2019 yılında 126 bin 806 metrekare üzerinde 536, 2020 yılında 88 bin 63 metrekare üzerinde 415, 2021 yılında 150 bin 585 metrekare üzerinde 717, 2022 yılında 184 bin 450 metrekare üzerinde 868, 2023 yılında 190 bin 139 metrekare üzerinde 750 kaçak yapı tespit edildiği belirtildi. REKLAM İhalenin şartnamesinde, yıkımın yüzde 10'luk kısmının 2023 yılında, yüzde 90'lık kısmının 2024 yılında yapılacağı ve 31 Mart 2024 tarihine kadar bitirileceği, yıkım ve tahliyelerde polis, jandarma ve zabıta tarafından önlemlerin alınacağı bildirildi. 28 Kasım'da yapılan ihale, katılım olmadığı için iptal edildi.

8'İNCİ KEZ İPTAL EDİLDİ Kaş Belediyesi tarafından 2015 yılında 1263 kaçak yapının yıkımı, 2016 yılında 1868 kaçak yapımının yıkımı, 2017 yılında 2 bin 67 kaçak yapımının yıkımı için 2 kez ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler, teklif verilmemesi nedeniyle iptal edildi. 2018 yılında çıkan "İmar Barışı"nın ardından 2020 yılına kadar ihale yapılmadı ve tespit edilen kaçak yapı sayısında düşüş yaşandı. 2020 yılında 274 kaçak yapının yıkımı, 2022 yılında 2 bin 152 kaçak yapının yıkımı, 2023 Nisan ayında 3 bin 162 ve son olarak 2023 Kasım ayında toplam 3 bin 719 kaçak yapının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler de kimse katılmadığı için iptal edildi. İptal edilen son ihale ile 8'inci kez kaçak yapıların yıkım ihalesi iptal edilmiş oldu.

"YAKIN ZAMANDA BU İŞ DAHA DA HIZLANDI" Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy, "İmar Barışı"nın duyulması üzerine Kaş'ta çok hızlı şekilde kaçak yapı yapıldığını söyledi. Akoy, "Özellikle Kalkan'dan itibaren çok hızlı yapılaşma oldu. Bu iş kanunen belediye ve valiliğin sorumluluğunda. 6 Şubat depremlerinde gördük ki imar afları sonrası yapılan işler sonucunda bunları yaşadık. Türkiye'nin her yerinde yapılan şeyin bir sonucu da Kaş'ta yaşanıyor. Demre'de 1 tane kaçak yokken Kaş'ta o dönemki belediye başkanının kanunları esnetmesi sonucu 3 bin 500 kaçak yapı oluştu. Yakın zamanda bu iş daha da hızlandı" dedi.

"BU NASIL BİR TAKVİMDİR" Kaş'ta kontrolsüz şekilde kaçak yapıların arttığını belirten Akoy, "Kaş'ta 17 bin kaçak olduğu söyleniyor. TÜİK'in verilerine baktığımızda, neredeyse bir Kaş kadar daha kaçak oluşmuş. Böyle bir kontrolsüzlük. Kaş'ta kaçak yapılaşma devam etmektedir. Yapılan işler ambalajcılıktır. Bu kadar insana evet dedikten sonra bundan sonra hayır diyemezsiniz. Kaş, bir imar planı bekliyor. 3 kez plan geldi ve iptal edildi. Daha önce de Hidayet Koyu'ndaki otelle ilgili yıkım kararı için ihaleye çıkıldı. Kimse katılmadığı için iptal edildi. Bu nasıl olabilir? Belediyenin kendi ekipleri mi yok? 3 bin 719 yapı için ihaleye çıkıyor. Bu sayıdaki yapıyı kim, hangi arada yıkacak. Bu nasıl bir takvimdir. Gerçekçi bir şekilde çıkarmak gerekir. Öncelikle Kaş merkezi ihaleye çıkarırsınız, daha sonra devam edersiniz. Sadece 'usulüne uyduk' demek istiyorlar" diye konuştu.