SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Cemal Kaşıkçı
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Kaşıkçı cinayetinde 'kuyu' detayı

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 17 Ekim 2018'de yapılan incelemelerde su kuyusundan örnek alındı. Kuyuda arama yapılmasına izin verilmedi

25.10.2018 - 16:22 | Güncelleme: AA

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi tamamlandı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta cuma günü başlayan konsolosluk çalışanlarının ifade alma işlemi devam ediyor. Bu kapsamda, 38 çalışanın ifadesi ''tanık'' sıfatıyla alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi.

Bu kişilerin haricinde 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

Çalışanlara, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları"na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

BAŞKONSOLOSLUK BİNASINDAKİ SU KUYUSUNDAN ÖRNEK ALINDI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında konsolosluk rezidansında yapılan ilk aramalarda kuyudan su örneği alındığı ortaya çıktı.

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın özel haberine göre İstanbul'da 2 Ekim günü gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve cesedi halen bulunamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması sürüyor. Polisin konsolosluk rezidansında yaptığı aramalar sırasında bahçedeki kuyu için inceleme talebinin Suudi yetkililer tarafından reddedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

KANALİZASYON BORULARINDAN BİLE NUMUNE ALINMIŞ

Edinilen bilgilere göre, rezidans bahçesinde bulunan kuyudan ilk aramanın yapıldığı gün su numunesi alındı. Hatta konsolosluk ve rezidansın kanalizasyon borularından dahi numuneler alındığı öğrenildi. Kuyudan ve kanalizasyon borularından alınan numunelerde yapılacak DNA ve kimyasal materyallere yönelik inceleme sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Konsoloslukta öldürüldüğü açıklanan Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu konusunda çalışmalar da sürüyor.

8 GÜN ÇÖP ATMAMIŞLAR

Yapılan incelemeler sırasında konsolosluk ve rezidansta 8 gün boyunca dışarıda bulunan çöp konteynırına herhangi bir atık atılmadığı da tespit edildi. Biriken çöplerin de 8 gün sonra konsolosluğun kendi çalışanları tarafından henüz bilinmeyen bir yere atıldığı belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 17
  • Misafir 25 Ekim 2018 Perşembe 23:02
    kuyuda kaç kişi varsa artık
  • Misafir 25 Ekim 2018 Perşembe 22:22
    Kuyuda başka cesetler de var. Onun için izin vermiyorlar
  • Misafir 25 Ekim 2018 Perşembe 20:44
    Kasikcinin olumunde kesin amerikanin parmagi var
Tüm yorumları göster(17)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X