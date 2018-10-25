Kaşıkçı'nın oğlu ABD'ye gidiyor!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah bin Cemal Kaşıkçı, ABD'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sarah Leah Whitson, "Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah ve ailesi Riyad'dan ayrıldılar ve ABD'ye geliyorlar, seyahat yasağı kaldırıldı. Salah'ın, Muhammed bin Selman'ın gaddarca ve tuhaf selamlaşmasına maruz kalması çok kötü" diye konuştu.

Amerikan medyasına konuşan Kaşıkçı ailesinin bir üyesi, Amerikan-Suudi çifte vatandaşı olan Salah bin Cemal Kaşıkçı'nın birkaç ay önce Suudi Arabistan'dan ayrılmasına izin verilmediğini ancak bugün Riyad'dan ayrıldığını doğruladı.

Kaşıkçı'nın Virginia eyaletinde yaşayan diğer aile mensuplarının yanına gideceği ifade edildi.

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