Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları sürerken Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, önceki gün Kraliyet Sarayı'nda Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'yı ağırladı. Riyad'da gerçekleşen buluşmaya Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani de katıldı.

"KIYAFETİ KIRIŞIKTI, ZORLA GETİRİLDİ" İDDİASI

Takvim gazetesinde yer alan habere göre görüşme boyunca Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani elini silahından ayırmadı. Bostani'nin aldığı bu önlem birçok fotoğrafa da yansıdı. Bununla birlikte Kraliyet Sarayı'nda ağırlanan Salah'ın her hareketi de Bostani tarafından takibe aldı. Fotoğraflara ilişkin benzer yorumlar dünya basınında da yer buldu. Hatta Amerika'da ekonomi eğitimi alan Salah Kaşıkçı'nın kıyafetinin kırışıklığı "Zorla getirildi" yorumlarına yol açtı.

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