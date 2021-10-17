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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaşıklı cinayette ceza indirimi! - Haberler
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Cezaevindeki cinayette karar çıktı! Kaşıkla öldürdü, itirafa indirim aldı

Trabzon Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Bülent Ç. adlı hükümlüyü, ucunu mermerlere sürterek sivrileştirdiği kaşıkla 9 yerinden saplayarak öldüren Sezgin T. hakkındaki dava süreci sonuçlandı. Mahkeme, pişman olduğunu söyleyen ve cinayeti tasarladığını itiraf eden sanığın cezasında indirim uyguladı

Kaşıklı cinayette ceza indirimi! - Haberler
Kaşıklı cinayette ceza indirimi!
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HABERTURK.COM

Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda 6 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda Sezgin T., hükümlü olarak kaldığı C-8 koğuşunda üst kata çağırdığı "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 16 yıl hapse mahkum olan Bülent Ç. ile bir süre sohbet etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, sohbetin ardından ise bıçak haline dönüştürdüğü kaşığı Bülent Ç.'nin vücuduna 9 kez sapladı, ardından da Bülent Ç.'yi boğarak öldürdü. Sezgin T., daha sonra butona basarak koğuşa davet ettiği infaz koruma memurlarına teslim oldu.

Öldürdüğü kişiden cinayet öncesinde helallik istediği ortaya çıkan hükümlü sanık Sezgin T., "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Korkunç olayda da mahkeme kararını açıkladı.

PİŞMANLIK DUYMUŞ

Hırsızlık, yağma, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma ve yaralama suçlarından 52 yıl hapse mahkum olan Sezgin T. mahkemede son savunmasını yaptı.

Pişman olduğunu söyleyen Sezgin T., "Üzgünüm böyle bir olay keşke yaşanmasaydı. Mecbur kaldığım için bu olay oldu" dedi. Sezgin T.'yi işlediği suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığa cinayeti tasarlama itirafında bulunması ve olaydan pişmanlık duyduğu gerekçesiyle iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı müebbet hapse çevirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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