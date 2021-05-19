Cezaevindeki kaşıklı cinayette yeni gelişme!

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Trabzon Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Bülent Ç. adlı hükümlüyü kaşıkla öldüren Sezgin T. adlı hükümlü, Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki olay 6 Eylül 2020'de meydana geldi. Sezgin T., hükümlü olarak kaldığı C-8 koğuşunun üst katına Bülent Ç. adlı hükümlüyü çağırdı. Sivrilttiği kaşığı vücuduna 9 kez sapladığı Bülent Ç.'yi ardından boğarak öldürdü. Sezgin T., daha sonra infaz koruma memurlarına teslim oldu. Sezgin T.'nin ilk ifadesinde, "Birini öldüreceğimi söylemiştim. İnfaz koruma memuru 'öldür de gel' dedi. Bunun üzerine 6 yaşında bir çocuğa yönelik istismarda bulunan Bülent'i öldürdüm" dediği öne sürüldü.

TEHDİT SÖZLERİ KAYITLARA GEÇTİ

"Cinsel istismar ve hürriyeti yoksun kılma" suçlarından 16 yıl hapse mahkum olan Bülent Ç.'yi öldüren Sezgin T. "Beni bu cezaevinden göndermezseniz, adam öldürmeye devam edeceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğu belirlendi. Sezgin T.'nin cinayetin ardından çağrı butonuna basıp, 'Hazır kuvvete haber verin içerde sıkıntı var' dediği ortaya çıktı.

Metal kaşığı 8 darbeden sonra maktulün sırtına sapladığı belirlenen Sezgin T., "Başka bir cezaevine paket olmak için öldürdüm" dediği kayıtlara geçti. Huzuru bozduğu için cinayetin ardından tek kişilik koğuşa konulan Sezgin T.'nin hırsızlık, yağma, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma, yaralama suçlarından 52 yıl hüküm giydiği öğrenildi. Sezgin T., huzuru bozduğu gerekçesiyle Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.