Kasım enflasyonu belli oluyor! Merkez Bankası ve AA Finans enflasyon anketlerine göre Kasım enflasyonu ne olacak?
TÜİK'in Kasım ayına yönelik enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kalırken, yılın ikinci yarısına dair ekonomik görünüm de giderek netleşiyor. Dört aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla tablo daha belirgin hale gelirken, Merkez Bankası ve AA Finans enflasyon tahminlerini içeren anketlerini yayınladı. Peki, Kasım enflasyonu ne zaman belli olacak, ekonomistler ne bekliyor?
TÜİK’in açıklayacağı Kasım enflasyon verileriyle birlikte Aralık ayı kira artış oranı ve yılın ilk beş ayına ait enflasyon farkı da kesinleşmiş olacak. Ekonomi gündeminin merkezinde yer alan enflasyon verileri yakından izlenirken, Merkez Bankası tarafından 68 ekonomistle, AA Finans ise 32 ekonomistle yaptığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Peki, 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
2025 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Temmuz-Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
AA FİNANS KASIM ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.
TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.
CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4'E ÇIKTI
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.