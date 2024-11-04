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        Haberler Bilgi Yaşam Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 2025 MEB takvimi ile ilk ve ikinci ara tatil, sömestr, yaz tatili başlangıcı

        Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 2025 MEB takvimi ile ilk ve ikinci ara tatil, sömestr, yaz tatili başlangıcı

        Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre öğrenciler Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek. Ardından sırayla sömestr, ikinci ara tatil ve yaz tatili yapılacak. Peki Kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2024 2025 MEB takvimi ile ilk ve ikinci ara tatil, sömestr, yaz tatili başlangıcı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:22
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        Kasım ara tatili ile ilgili detaylar MEB tarafından açıklandı. İlk ara tatil önceki yıllarda olduğu gibi kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

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        1. ARA TATİL ( KASIM TATİLİ) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlıyor. MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

        Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024

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        SÖMESTR NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        İKİNCİ DÖNEM TATİLİ NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        4

        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.

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