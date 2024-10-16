Ekim ayında iki hafta geride kalırken, kasım ara tatili tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimi ile kasım ara tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İşte kasım, nisan 1. ve 2. ara tatil tarihleri...