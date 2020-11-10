Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Gerek evde gerekse belirli kısıtlamalar ve süreler kapsamında yüz yüze eğitime devam öğrenciler merakla Kasım ayı ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklaması geldi. Peki, Kasım ara tatili en zaman başlıyor? İşte, MEB takviminde yer alan tarihler...

BİR HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre hafta sonlarıyla beraber 9 gün sürecek 1 haftalık ara tatil 16 Kasım Pazartesi ve 20 Kasım Cuma günü tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

2020 - 2021 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.