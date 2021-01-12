Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak
ABONE OL

Kasım ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kuurmu (TÜİK) Kasım 2020 dönemi inşaat maliyet endeksi açıklandı. İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.99 arttı

Kasım ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,90, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,03, işçilik endeksi %0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,19, işçilik endeksi %14,16 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22.76, AYLIK YÜZDE 2.94 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,12, işçilik endeksi %0,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,90, işçilik endeksi %14,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23.75, AYLIK YÜZDE 2.76 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,73, işçilik endeksi %0,37 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %28,13, işçilik endeksi %13,76 arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"2021'in ikinci yarısında iyileşme olacak"
EMLAK"2021'in ikinci yarısında iyileşme olacak"
VakıfBank'tan gayrimenkul satın alma açıklaması
EMLAKVakıfBank'tan İUFM projesinde satın alma
Yabancının yeni gözdesi Küçükçekmece
EMLAK'Yabancının yeni gözdesi Küçükçekmece'
Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı
EMLAKKamu lojmanları kira bedelleri açıklandı
2020 yılı markalı konut projeleri aidat raporu yayınlandı
EMLAKAidat rekoru İstanbul'da
Gayrimenkulde değerleme tarifesi belli oldu
EMLAKGayrimenkulde değerleme tarifesi belli oldu
İnşaat sektörünün 2021'de yüzde 4 büyümesi bekleniyor
EMLAKİnşaat yüzde 4 büyüyecek
Yetki belgesi olmayan emlakçı, ilan giremeyecek
EMLAKEmlakçılıkta yeni dönem
5 Büyük ilde arsa fiyatlarında yüzde 47'ye varan artış
EMLAKArsa fiyatları pandemide arttı
Son dakika! Emlak vergisine zam - Haberler
EMLAKEmlak vergisi zamlandı