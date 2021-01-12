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İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,90, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,03, işçilik endeksi %0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,19, işçilik endeksi %14,16 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22.76, AYLIK YÜZDE 2.94 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,12, işçilik endeksi %0,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,90, işçilik endeksi %14,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23.75, AYLIK YÜZDE 2.76 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,73, işçilik endeksi %0,37 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %28,13, işçilik endeksi %13,76 arttı.