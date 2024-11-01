HOŞGELDİN KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sonbaharın en hüzünlü ve en güzel ayı olan Kasım'dayız. Umarım hüznü değil güzelliği sizi sarar.

Kasım, içimizdeki hüzünle barış yapmamızı sağlayan bir aydır. O barışı sevin.

Yapraklar düşerken, Kasım ayı bize yeni başlangıçların mümkün olduğunu hatırlatır. Belki de şimdi yeni bir başlangıç yapma zamanıdır.

Kasım'ın soğuk rüzgarları, kalbimizdeki sıcak anıları canlandırır. O sıcak anılar her zaman yanınızda olsun.