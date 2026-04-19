Kasımpaşa: 1 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda İrfan Can Kahveci'nin attığı golle galibiyete uzanan Kasımpaşa, puanını 41'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 16:29 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci attı.
Bu sonuçla beraber Kasımpaşa puanını 41'e çıkarırken, ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, Samsunspır'u ağırlayacak.
