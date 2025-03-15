Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu. 30. dakikada Mamadou Fall ve 36. dakikada Hajradinovic'in attığı golle Kasımpaşa, 2-0 öne geçti. Alanyaspor ise 38. dakikada Vilhena ile farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda ise başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 35'e yükseltti. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Gökhan Gül'den gelen pası orta sahada karşıladıktan sonra rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Fall ceza sahasına girdikten sonra bir kez daha rakibini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Espinoza'nın sağdan yaptığı ortaya yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un eline çarpınca hakem penaltıya hükmetti. 36. dakikada penaltı noktasına gelen Hajradinovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0

38. dakikada Alanyaspor'un golü geldi. Vilhena ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.

45+1. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakibini az adamla yakalayan Kasımpaşa'da Espinoza'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa'nın kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.

Kasımpaşa, maçın ilk devresini 2-1 önde bitirdi.