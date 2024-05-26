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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU

        Beşiktaş ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa her iki yarıda attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:09
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        Paşa, Beşiktaş'ı yendi, 5. bitirdi
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        Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaştı.

        Kasımpaşa mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta galibiyet golleri; 4. dakikada Da Costa ve 61. dakikada Yasin Özcan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golü 87. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.

        Galibiyetle birlikte Kasımpaşa sezonu 56 puanla 5. sırada bitirdi. Aynı puanda olan Beşiktaş ise 6. sırada sezonu tamamladı.

        Sezonu 14 yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, en çok mağlup olduğu sezonu yaşadı.

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