Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU Beşiktaş ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa her iki yarıda attığı gollerle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Habertürk Giriş: 26.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:09 facebook

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