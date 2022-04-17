Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka
YEDEKLER: Harun, Spajic, Brecka, Feyzi, Travnik, Aabid, Eysseric, Mabil, Ahmet, Umut
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli
SAAT: 16.00
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1
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Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Kasımpaşa (1B 1M), aldığı galibiyetlerin tamamında 2+ gol sevinci yaşadı.
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (3B 19M), tek galibiyetini son karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek aldı. Adana ekibi, lig tarihinde üst üste iki İstanbul ziyaretinden kayıpsız dönemedi.
- 2022 senesinde Süper Lig'de en fazla galibiyet alan iki takımdan biri olan Kasımpaşa (8; Fenerbahçe ile eşit), bu süreçte en fazla gol sevinci yaşayan ekip (30). İstanbul ekibi, aynı zamanda bu takvim senesinde en fazla şut çeken (208) ve gol beklentisi üreten (26 xG) takım konumunda.
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