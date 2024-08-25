Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kasımpaşa 2 maç sonunda 1 puan toplarken, Adana Demirspor'un puanı bulunmuyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall, Da Costa
ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Nabil, Bünyamin, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Abat
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Abdullah Taşkınsoy
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports 2
Süper Lig'de sezona 3-2'lik Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, 2. haftada ise Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sezona kötü başlayan puansız Adana Demirspor ise Fenerbahçe'ye 1-0, Çaykur Rizespor'a da 2-1 mağlup oldu.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
17. RANDEVU
Kasımpaşa ve Adana Demirspor, tarihlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 16 maçta Adana Demirspor 7 kez galip gelirken, Kasımpaşa ise rakibini 5 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
TEKNİK DİREKTÖR SAMİ UĞURLU CEZALI
Kasımpaşa'nın Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, PFDK tarafından 7 maç men cezasına çarptırılmıştı. Cezasının ilkini geçen hafta Hatayspor karşında çeken Uğurlu, Adana Demirspor maçında da kulübede yer alamıyor.