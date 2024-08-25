Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kasımpaşa 2 maç sonunda 1 puan toplarken, Adana Demirspor'un puanı bulunmuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall, Da Costa

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Nabil, Bünyamin, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Abat

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan

        HAKEM: Abdullah Taşkınsoy

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN Sports 2

        Süper Lig'de sezona 3-2'lik Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, 2. haftada ise Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Sezona kötü başlayan puansız Adana Demirspor ise Fenerbahçe'ye 1-0, Çaykur Rizespor'a da 2-1 mağlup oldu.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
        REKLAM

        17. RANDEVU

        Kasımpaşa ve Adana Demirspor, tarihlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 16 maçta Adana Demirspor 7 kez galip gelirken, Kasımpaşa ise rakibini 5 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

        TEKNİK DİREKTÖR SAMİ UĞURLU CEZALI

        Kasımpaşa'nın Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, PFDK tarafından 7 maç men cezasına çarptırılmıştı. Cezasının ilkini geçen hafta Hatayspor karşında çeken Uğurlu, Adana Demirspor maçında da kulübede yer alamıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor