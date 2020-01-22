Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
KASIMPAŞA: 1 - ALANYASPOR: 0
27' Aytaç Kara (penaltı)
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 14.00
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Sarlija, Çağtay, Tarkan, Aytaç, İlhan, Hajradinovic, Mame Thiam, Ahmet Hakan
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Çoker
ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Onur, Siopis, Fernandes, Bammou
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
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