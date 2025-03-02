Kasımpaşa: Beyoğlu derbisi zamanı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

Kritik mücadele öncesi Kasımpaşa Kulübü sosyal medya hesabından "Beyoğlu derbisi zamanı..." başlıklı bir paylaşımda bulundu. Lacivert-beyazlıların paylaşımında "Tutku, hırs ve bitmeyen mücadele… Hepsi bu hikâyenin bir parçası" ifadeleri yer aldı.

İşte o video: