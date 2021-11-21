Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı canlı aktarımla HTSPOR'da... Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK
GOL: Brecka 1' (kk)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13:30
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 2
KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sakıb, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu
KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic
TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli
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