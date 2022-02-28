KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Arda, İrfan Can, Rossi, Berisha

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Eyseric, Ouannes, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

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MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puana sahip. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil de karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte ise üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.