Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ne konuk olan Kasımpaşa, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 35'e yükseltti. Son haftalarda lige damga vuran Kasımpaşa hem galibiyet hem de yenilmezlik serisini sürdürdü!

Fuat Çapa yönetimindeki ilk maçına 21. haftada çıkan ve ilk galibiyetini 23. haftada elde eden Kasımpaşa'nın bileği 23. haftadan sonra bükülmedi! 2-0'lık Denizlispor galibiyetiyle yenilmezlik serisini başlatan Kasımpaşa bu süreçte Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Gençlerbirliği'ni mağlup etti, Konyaspor ile berabere kaldı.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Kasımpaşa, enteresan bir istatistiğe de imza attı. Ligin ilk 22 haftasında sadece 16 puan toplayabilen Kasımpaşa, son 7 haftada ise 19 puan topladı ve ilk 22 haftalık performansını geçmeyi başardı.

KALESİNİ GOLE KAPIYOR!

Kasımpaşa söz konusu bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gördü! 5-1'lik Kayserispor ve 2-1'lik Yeni Malatyaspor mücadeleleri dışında kalesini gole kapatan Kasımpaşa, rakip kaleye 15 gol gönderdi.