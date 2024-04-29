Kasımpaşa Futbol Akademisi geleceğin futbolcularını seçecek!
Kasımpaşa Futbol Akademisi, 25 Mayıs 2024 - 2 Haziran 2024 tarihlerinde Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde geleceğin futbolcularını seçecek
Kasımpaşa Futbol Akademisi, 25 Mayıs 2024 - 2 Haziran 2024 tarihlerinde Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde geleceğin futbolcularını seçecek.
İstenilen Belgeler:
-Sağlık raporu
Nasıl kayıt olabilirsiniz?
Kemerburgaz Tesisleri'nde bulunan kayıt formu ile başvuru yapmanız, sağlık raporunuzu getirmeniz yeterlidir.
Ayrıca seçme günü tarihlerinde kayıt için Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde belirtilen saatlerde hazır bulunmanız gerekmektedir.
Not: Tüm sporcular kendi malzemeleri ile gelmelidir.
Yer: Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri (Mimar Sinan Mah. Bahçeköy Cad. Çatal Çiftlik Sok. No:26 Kemerburgaz / Eyüpsultan / İstanbul)
İrtibat Telefonu: 0212 364 20 01