Galatasaray gibi güçlü, kadro derinliği olan bir takım karşısında 2-0 dan maçı çevirmek, hatta galibiyeti kaçırmak öyle kolay bir iş değil. Bu nedenle Lacivert-Beyazlıları kutlamak gerekir. Bu oyun anlayışı ile ligin en istikrarlı ve tehlikeli takımı olacaklarını söyleyebiliriz.