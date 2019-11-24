Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ

SAAT: 16.30

HAKEM: Alper Uludağ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa

TEKNİKDİREKTÖR: Kemal Özdeş

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, H. İbrahim, Flavio, Toure, Berat, Polomat, Fabricio, Sessegnon, Nadir, Stancu

TEKNİKDİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 29. RANDEVU

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldiler. Kasımpaşa bu mücadelelerin 6'sını kazanırken Gençlerbirliği sahadan 11 kez zaferle ayrıldı. 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını da kazandı.

PAŞA HEM ATIYOR HEM YİYOR

Kasımpaşa Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın tamamında da gol atmayı başardı. Lacivert-beyazlılar Konyaspor ve Kayserispor ağlarına 1'er, Göztepe'ye 4, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ağlarına ise 2'şer gol attı. İstanbul temsilcisi söz konusu 5 maçta kalesinde 11 gol gördü.

Lige istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.

PAŞA'DA 6 EKSİK VAR

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde eksik oyuncuların fazla olması dikkati çekiyor.

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları süren David Pavelka ile Mame Thiam, karşılaşmada forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Syam Ben Youssef ile Yusuf Erdoğan'ın da müsabakada görev yapması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da kart cezalısı Karim Hafez ile Veysel Sarı da takımdaki yerlerini alamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇIKIŞ HEDEFLİYOR

Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.

Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.