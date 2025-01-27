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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI YAYIN - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki kapanış maçında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:00
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Opoku, Winck, Yasin, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Fall.

        Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Görkem, Abdulkadir, Joelson, Bilal, Aboubakar.

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki kapanış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

        Kasımpaşa geride kalan 19 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig’de en fazla berabere kalan takım olan Kasımpaşa 22 puanla 13. sırada yer alıyor.

        Hatayspor ise ligde sadece 1 galibiyet alabilirken topladığı 10 puanla düşme hattında yer alıyor. Akdeniz ekibi Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte çıkış yakalamak istiyor.

        BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

        ● Süper Lig'de Hatayspor'u konuk ettiği ilk maçı 4-1 kaybeden Kasımpaşa (Şubat 2021), daha sonraki üç karşılaşmayı toplamda attığı yedi gole karşılık sadece bir gol yiyerek kazandı.

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        ● Kasımpaşa ile oynadığı ilk iki Süper Lig maçını kazanan Hatayspor, daha sonraki yedi karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılabildi (3B 3M).

        ● Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçın birini kazanabilen Kasımpaşa (5B 2M), tek galibiyetini sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek aldı.

        ● Deplasmanda oynadığı son 26 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Hatayspor (9B 16M), son 15 dış saha karşılaşmasında galibiyet alamadı (5B 10M) ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

        ● Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Kasımpaşa (1G 1B), bu sezon daha önceki yedi iç saha karşılaşmasında biriktirdiği puanı geride bıraktı (3B 4M).

        ● İstanbul takımlarına konuk olduğu son 11 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamayan Hatayspor (2B 9M), bu sezonki dört ziyaretinden de mağlup döndü.

        ● Bu sezon Süper Lig'de en fazla korner golü yiyen takım olan Hatayspor (9), sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'dan yediği tek golü köşe vuruşu sonucunda kalesinde gördü (Nuno da Costa).

        ● Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan Kasımpaşa oyuncusu olan Nuno da Costa (22), bu süreçte Hatayspor'a rakip olduğu iki maçta birer gol sevinci yaşadı.

        ● Son Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan Josip Brekalo, daha önceki dokuz karşılaşmada ulaştığı sayıyı eşitledi (1 gol & 1 asist).

        ● Hatayspor santrforu Vincent Aboubakar'ın Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan daha fazla golde pay sahibi olduğu rakibi bulunmuyor (3 gol & 2 asist).

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