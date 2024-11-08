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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa ile Kayserispor 29. randevuda! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa ile Kayserispor 29. randevuda!

        Trendyol Süper Lig'in 12. ahftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki takım bu müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 29. kez kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:23
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        Kasımpaşa ile Kayseri 29. randevuda!
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        Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor, saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

        SÜPER LİG'DE 29. RANDEVU

        Kasımpaşa ile Kayserispor, daha önce Süper Lig’de 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 6’sını İstanbul ekibi kazanırken, 14’ünden galip ayrılan Kayseri temsilcisi oldu. İki takım arasında oynanan 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da oynanan maç gol düellosuna sahne olmuş, kazanan 4-3’lük skorla Kayserispor olmuştu. Bu mücadele aynı zamanda iki ekip arasında oynanan en gollü Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

        KASIMPAŞA, SAHASINDA KAZANAMIYOR

        Ligde bu sezon 3 galibiyeti bulunan Kasımpaşa, bunların tamamını deplasmanda elde etti. Lacivert-beyazlılar ilk galibiyetini 4. haftada Rize’de aldı ve son 2 deplasman maçında da Alanyaspor ile Beşiktaş’ı mağlup etti. İstanbul ekibi evinde oynadığı 6 karşılaşmada ise Konyaspor, Fenerbahçe ve Samsunpor’a kaybederken Adana Demirspor, Antalyaspor ve Bodrum FK ile de berabere kaldı. Kasımpaşa, Kayserispor’u mağlup etmesi halinde bu sezonki ilk iç saha galibiyetini alacak.

        Paşa'da ayrıca Teknik Direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

        MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

        Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.

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