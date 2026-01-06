Habertürk
Habertürk
        Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, tecrübeli sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:35
        Kasımpaşa'dan sağ beke transfer
        Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna dahil etti.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatayspor'da forma giyen 33 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kamil Ahmet Çörekçi, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 10 maça çıktı.

        Futbolculuk kariyerine İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan deneyimli oyuncu; Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'da da görev yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. (DHA)

