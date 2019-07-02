Kasımpaşa'nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve burada üç hazırlık karşılaşması oynayıp, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü yurda dönecek. Takımımız, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Macaristan'ın Puskas FC takımı ile, 28 Temmuz 2019 Pazar günü Suudi Arabistan takımı Al İttifak ile ve 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü Makedonya takımı Vardar Skopje ile hazırlık maçları oynayacaktır.

Öte yandan 1. etap kamp çalışmalarını sürdüren takımımız, Avusturya kampı öncesinde 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 18:00'da Pendikspor ile bir hazırlık karşılaşması oynayacaktır."