Kasımpaşa'nın golcü yıldızı Mbaye Diagne, bu sezon da tutulamıyor! İstanbul temsilcisinin geçen sezon devre arasında Çin'in Tianjin Teda'dan kadrosuna kattığı Diagne, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle lige damga vurmuştu. Paşa formasıyla geçen sezon 17 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü 12 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

Senegalli yıldız bu sezona da bomba gibi başladı! Sezonun ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçıdna 1 gol atan Diagne, Başakşehir maçında da attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırmıştı. Senegalli yıldız, Sivasspor deplasmanında da harika bir oyun ortaya koydu. Kırmızı-beyazlıların ağlarına 79 ve 90+2'nci dakikalarda iki gol bırakan Diagne, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI!

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de forma giydiği son 13 maçta 16 gole doğrudan katkıda bulunan Diagne, Opta verilerine göre de 2018 yılında zirvede! Paşa formasıyla 17 gol atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de 2018 yılı içinde en fazla gol atan isim oldu. Senegalli yıldız böylece geçen sezon attığı 29 golle gol kralı olan ve geçen günlerde Suudi Arabistan'a transfer olan Bafetimbi Gomis başta olmak üzere Süper Lig'deki birçok futbolcuyu geride bıraktı.

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