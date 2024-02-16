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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Üst sıraları kovalamaya devam edeceğiz - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: Üst sıraları kovalamaya devam edeceğiz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Ligde üst sıraları kovalıyoruz, kovalamaya devam da edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:02
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        "Üst sıraları kovalamaya devam edeceğiz"
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan öncede konuştuğumuz gibi ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile karşılaştık. Biz de son 5 maçın 4’ünü kazanmış bir takımız. Daha çok geçiş oyununu daha iyi oynayabilen bir takımız. Karagümrük ise topa sahip olma oyununa daha hakim bir takım. Ligde üst sıraları kovalıyoruz, kovalamaya devam da edeceğiz. Zaman zaman çok daha iyi oynadığımız maçlar oluyor. Ligde puanlar o kadar yakın ki 3. sıradaki takımla aramızda 3 puan var. Bu sezon ligden düşen takımların maddi olarak da çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden ligde kalmanın önemi çok daha fazla durumda. Bu bütçeyle üst üste galibiyet alınca herkes seviniyor, tebrik ediyor fakat puan kaybında tepki oluşuyor. Bu işler o kadar kolay olmuyor” diye konuştu.

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