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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Trabzonspor'a konuk olacak! - Trabzonspor Haberleri

        Kasımpaşa, Trabzonspor'a konuk olacak!

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:37
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        Kasımpaşa, Trabzonspor'a konuk olacak!
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Papara Park'ta oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

        Ligde yaptığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü yitiren Trabzonspor ise 15 puan ve averajla 12. basamakta yer aldı.

        Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.

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