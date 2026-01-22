Habertürk
Habertürk
        Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor! - Trabzonspor Haberleri

        Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:03
        Trabzonspor, Tekke ile sahasında yenilmiyor!
        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan Trabzonspor yenilgi görmedi.

        Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

        SON YENİLGİSİ 257 GÜN ÖNCE

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 257 gün önce aldı.

        Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te oynanan bu karşılaşmanın ardından 257 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

        TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

        Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.

        Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

        KENDİ EVİNDE YENİLMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİ

        Trabzonspor, bu sezon iç sahada yenilmeyen üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

        Ligde 38 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile birlikte bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamadı.

        Spor Bülteni - 21 Ocak 2026 (Galatasaray'ın Konuğu Atletico Madrid)

        Galatasaray'ın konuğu Atletico Madrid. Galatasaray'da hedef ilk 24'ü garantilemek. Fenerbahçe Aston Villa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ilk 8 için kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

