Kasımpaşa'nın başarılı savunmacısı Strahil Popov, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Röportaj şöyle:

- Kasımpaşa iyi bir sezon geçiyor. Sezon başından itibaren baktığında takımı nasıl görüyorsun?

"Güzel bir sezon geçiriyoruz. İyi oynuyoruz. Tabi ki bazı hatalar yaptık. Evimizde puanlar kaybettik. Bu puanlar aslında kazanabileceğimiz puanlardı. Ancak çok iyi bir yolda olduğumuzu ve iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum"

- Mustafa Denizli’nin gelişiyle takımda neler değişti?

"Mustafa Denizli’nin çok iyi bi teknik direktör olduğunu gelmeden duymuştum. Türkiye’de büyük bir isim… Kemal hoca da çok iyi bir iş çıkarmıştı. Mustafa hoca geldikten sonra tekrar bir çıkış yakaladık. Kendiyle çalışmaktan oldukça memnunum…"

- Kasımpaşa’da 4. sezonunu geçiriyorsun. Kulüp hakkında neler söylersin?

"Bu kulüp Türkiye’deki birçok takımdan daha profesyonel bir şekilde işlerini yürütüyor. Çok güzel bir tesiste iyi antrenman sahalarında çalışıyoruz. Her türlü imkana sahibiz…"

- Kulübün hedefi Avrupa’ya gitmek. Bu hedefe ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

"Bu oyunumuza sezon sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Eğer daha yoğun çalışırsanız, her zaman hedefinize ulaşırsınız. Bu yüzden idmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ki sahaya da yansıtabilelim"

-Evkur Yeni Malatyaspor maçı hakkında neler söylersin?

"Malatya son haftalarda çok iyi performans sergiliyor. Son 3 maçını da kazandı. Trabzon’u 5-0 yendi. İçerde oynamamız avantajıyla puan kaybetmemeye çalışacağız ve 3 puan almak için savaşacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ