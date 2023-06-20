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Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

ABD'nin Mississippi eyaletinde binlerce kişiyi etkileyen kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

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AA / HABERTURK.COM
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen kasırgalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

     

     
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansınca (MEMA) yapılan açıklamada, eyalette dün ve bugün yıkıma yol açan şiddetli fırtınalarda, "bir kişinin öldüğü ve yaklaşık iki düzine kişinin yaralandığı" belirtildi.

     

     
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    Jasper ilçesi yetkilileri, eyaletin orta bölümünde doğal afet nedeniyle "49 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını" aktardı.

     

     
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    Eyaletin bazı bölgelerinde, yüksek sıcaklıkların ardından oluşan dolu ve hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

     

     
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    Mississippi Valisi Tate Reevesv, Twitter'dan, kasırgaların en çok Jasper ve Rankin ilçelerinde etkili olduğunu, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

     

     
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    Tate, "kopan elektrik kabloları nedeniyle" bölgeye seyahatlerin tehlikeli hale geldiğini ve "kapanan yollar nedeniyle ulaşımın zorlaştığını" kaydetti.
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı
  • Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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