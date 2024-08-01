Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat ve Emeklilik'in 6 aylık bilanço rakamlarını değerlendirmek için gazetecilerle bir araya gelen Genel Müdür Taha Çakmak, yılın ilk 6 ayında 50,4 milyar TL olan prim üretimlerini yıl sonunda, 100 milyar TL’ye ulaştırmayı ve karlılıkta çift haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek "Yılın 2. yarısında güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, sektör liderliğimizi sürdürerek, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Sigortacılığın asli işinin hasar ödemek olduğunu anlatan Çakmak, 2023 yılında toplam 21 milyar TL hasar ödemesi yaptıklarını; 2024 yılı ilk yarısında ise hasar ödemelerini 11,2 milyar TL olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

REKLAM Kasko, sağlık, trafik gibi bireysel branşlarda kar etmekten ziyade vatandaşların sigortaya daha kolay ulaşmasını sağlamanın en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Çakmak, bunu bir iş değil, önemli bir görev olarak gördüklerini ifade ederek şunları söyledi: "Uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu strateji doğrultusunda kaskoda geçen seneye oranla yüzde 5 fiyat artışı gerçekleşti. Ayrıca; sağlık enflasyon oranı yüzde 131 iken, Türkiye Sigorta olarak biz Grup + Bireyselde yüzde 63 fiyat artışı gerçekleştirdik. Sağlık branşında sigortalı sayımızda yüzde 111 artışla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşarak; 3. sırada yer alıyoruz" dedi.

Çakmak, reasürans kapasitelerini ise 2025 yılında yüzde 40 artırmayı hedeflediklerini ayrıca satış sonrası hizmet, teknoloji kullanımı ile müşteri deneyimi geliştirilmesi ve etkin hasar yönetimi konularında da çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti. YÜZDE 107'LİK ARTIŞ Çakmak, sektörde oyun kurucu rolleri ve lider konumlarını sürdürdüklerini açıklayarak "Her geçen gün hizmet ağımızı ve etki alanımızı genişletmeye ve 81 ilimizde insanımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarılarımız hem sektörümüzün hem de şirketlerimizin rekorları oldu. Hayat dışı prim üretiminde yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107’lik artışla 50,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Aynı dönemde 5,4 milyon poliçe ürettik. Pazar payımızı ise yüzde 15’e taşıdık. Hayat prim üretiminde ise yılın ilk yarısında 5,5 milyar TL prim üreterek, pazar payımızı yüzde 13’e çıkarttık. BES + OKS Fon büyüklüğünde ise yüzde 76’lık artışla 216,6 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşarak, pazar payımızı yüzde 21’e taşıdık. Katılımcı sayımız ise 5,1 milyona erişti. Ayrıca Kasko, Sağlık, Trafik gibi bireysel branşlarında piyasa yapıcısı olarak büyümemizi sürdürürken; Yangın ve İşyeri Ticari poliçelerinde de öncü rol oynamaya devam edeceğiz. Piyasa beklentisi üzerinde kârlılığa ulaşarak, kuvvetli bilanço yapımızı ilk yarı yılda da sürdürdük" şeklinde konuştu.

REKLAM TEKNİK KAR YÜZDE 81 ARTTI Türkiye Sigorta'nın 1 Ocak-30 Haziran 2024 döneminde; 6,6 milyar TL net kâr elde ettiğini ve net kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 oranında artırdıklarını vurgulayan Çakmak, yılın ilk yarısında teknik kârlarını ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artırarak 2,3 milyar TL’ye yükselttiklerini dile getirdi. Çakmak, şunları kaydetti: "Öz sermayemizde ise bir önceki yıla göre yüzde 36’lık bir artışla 21 milyar TL elde ederken; özkaynak kârlılığımız ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti. İlk 6 aylık dönemde, SYR oranımız yüzde 147 ve 2024 yılı 1. çeyreğinde sektör HPO’su yüzde 81'ken Türkiye Sigorta'nın ilk yarıda HPO ‘muz yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı 1. çeyreğinde Sektör Bileşik Oranı yüzde 112 olurken, bizim ilk yarıdaki birleşik oranımız ise %97 olarak gerçekleşti. Bizim için Hayat sigortacılığı gelişime açık alanlarımızdan yılın başından beri bu alan şirketimizin ana odağında yer alıyor."