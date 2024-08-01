Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.638,58 %-0,50
        DOLAR 33,1768 %0,10
        EURO 35,9229 %0,06
        GRAM ALTIN 2.608,27 %-0,04
        FAİZ 42,42 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 31,04 %0,28
        BITCOIN 64.661,00 %0,16
        GBP/TRY 42,7185 %0,17
        EUR/USD 1,0822 %-0,04
        BRENT 80,84 %3,55
        ÇEYREK ALTIN 4.264,52 %-0,04
        Haberler Ekonomi Sigorta Kasko ve sağlıkta enflasyonun altında artış - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta'da kasko ve sağlıkta enflasyonun altında artış

        Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak kasko, sağlık gibi bireysel branşlarda kamusal fayda odağında hareket ederek; vatandaşın sigortaya ulaşımını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek "Uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu strateji doğrultusunda kaskoda geçen seneye oranla yüzde 5 fiyat artışı gerçekleşti. Ayrıca; sağlık enflasyon oranı yüzde 131 iken, Türkiye Sigorta olarak biz Grup + Bireyselde yüzde 63 fiyat artışı gerçekleştirdik. Sağlık branşında sigortalı sayımızda yüzde 111 artışla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşarak; 3. sırada yer alıyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 02:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 02:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına fren
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat ve Emeklilik'in 6 aylık bilanço rakamlarını değerlendirmek için gazetecilerle bir araya gelen Genel Müdür Taha Çakmak, yılın ilk 6 ayında 50,4 milyar TL olan prim üretimlerini yıl sonunda, 100 milyar TL’ye ulaştırmayı ve karlılıkta çift haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek "Yılın 2. yarısında güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, sektör liderliğimizi sürdürerek, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Sigortacılığın asli işinin hasar ödemek olduğunu anlatan Çakmak, 2023 yılında toplam 21 milyar TL hasar ödemesi yaptıklarını; 2024 yılı ilk yarısında ise hasar ödemelerini 11,2 milyar TL olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

        REKLAM

        Kasko, sağlık, trafik gibi bireysel branşlarda kar etmekten ziyade vatandaşların sigortaya daha kolay ulaşmasını sağlamanın en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Çakmak, bunu bir iş değil, önemli bir görev olarak gördüklerini ifade ederek şunları söyledi: "Uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu strateji doğrultusunda kaskoda geçen seneye oranla yüzde 5 fiyat artışı gerçekleşti. Ayrıca; sağlık enflasyon oranı yüzde 131 iken, Türkiye Sigorta olarak biz Grup + Bireyselde yüzde 63 fiyat artışı gerçekleştirdik. Sağlık branşında sigortalı sayımızda yüzde 111 artışla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşarak; 3. sırada yer alıyoruz" dedi.

        Çakmak, reasürans kapasitelerini ise 2025 yılında yüzde 40 artırmayı hedeflediklerini ayrıca satış sonrası hizmet, teknoloji kullanımı ile müşteri deneyimi geliştirilmesi ve etkin hasar yönetimi konularında da çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.

        YÜZDE 107'LİK ARTIŞ

        Çakmak, sektörde oyun kurucu rolleri ve lider konumlarını sürdürdüklerini açıklayarak "Her geçen gün hizmet ağımızı ve etki alanımızı genişletmeye ve 81 ilimizde insanımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarılarımız hem sektörümüzün hem de şirketlerimizin rekorları oldu. Hayat dışı prim üretiminde yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107’lik artışla 50,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Aynı dönemde 5,4 milyon poliçe ürettik. Pazar payımızı ise yüzde 15’e taşıdık. Hayat prim üretiminde ise yılın ilk yarısında 5,5 milyar TL prim üreterek, pazar payımızı yüzde 13’e çıkarttık. BES + OKS Fon büyüklüğünde ise yüzde 76’lık artışla 216,6 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşarak, pazar payımızı yüzde 21’e taşıdık. Katılımcı sayımız ise 5,1 milyona erişti. Ayrıca Kasko, Sağlık, Trafik gibi bireysel branşlarında piyasa yapıcısı olarak büyümemizi sürdürürken; Yangın ve İşyeri Ticari poliçelerinde de öncü rol oynamaya devam edeceğiz. Piyasa beklentisi üzerinde kârlılığa ulaşarak, kuvvetli bilanço yapımızı ilk yarı yılda da sürdürdük" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        TEKNİK KAR YÜZDE 81 ARTTI

        Türkiye Sigorta'nın 1 Ocak-30 Haziran 2024 döneminde; 6,6 milyar TL net kâr elde ettiğini ve net kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 oranında artırdıklarını vurgulayan Çakmak, yılın ilk yarısında teknik kârlarını ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artırarak 2,3 milyar TL’ye yükselttiklerini dile getirdi. Çakmak, şunları kaydetti: "Öz sermayemizde ise bir önceki yıla göre yüzde 36’lık bir artışla 21 milyar TL elde ederken; özkaynak kârlılığımız ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti. İlk 6 aylık dönemde, SYR oranımız yüzde 147 ve 2024 yılı 1. çeyreğinde sektör HPO’su yüzde 81'ken Türkiye Sigorta'nın ilk yarıda HPO ‘muz yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı 1. çeyreğinde Sektör Bileşik Oranı yüzde 112 olurken, bizim ilk yarıdaki birleşik oranımız ise %97 olarak gerçekleşti. Bizim için Hayat sigortacılığı gelişime açık alanlarımızdan yılın başından beri bu alan şirketimizin ana odağında yer alıyor."

        Çakmak Türkiye Hayat ve Emeklilik'te tarafında güçlü sermaye yapılarını koruyarak fark yarattıklarını belirterek "Türkiye Hayat Emeklilik olarak;yılın ilk yarısındaki net kârımızı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 207 oranında artırdık ve 4,7 milyar TL net kâr elde ettik. Öz kaynak kârlılığımız ise %75 seviyesinde gerçekleşti. Öz sermayemiz %22 büyümeyle 13,7 milyar TL’ye ulaştı. HPO %26, bileşik rasyo ise %68 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigorta
        #Türkiye Sigorta
        #kasko
        #sağlık sigortası
        #TRAFİK SİGORTASI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD ve İngiltere İran'ı suçladı
        ABD ve İngiltere İran'ı suçladı
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde