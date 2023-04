HABERTURK.COM

Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da artçı sarsıntılar sürüyor. 2 Nisan Pazar gününün ilk saatlerinde Kastamonu 4,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. İşte 2 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KASTAMONU'DA DEPREM!

Kastamonu'da 2 Nisan Pazar günü saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

1 Nisan Cumartesi günü saat 23:44'te Malatya Akçadağ 3,2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Saat 21:44'te Adıyaman Çelikhan'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 21:38'de Kahrammaraş Göksun 3,0 ile, saat 21:37'de ise Malatya Darende 3,3 büyüklüğündeki depremle sallandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

