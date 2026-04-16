Belediye Başkan Yardımcısı Alican Yılmaz ise proje hakkında bilgi vererek, "Proje kapsamında Kastamonu'nun alt yapısına 25 milyon avro, yani yaklaşık 1 milyar 300 milyon liralık yatırım yapılacak. 96 kilometre içme suyu şebekesi ve 21 kilometre kanalizasyon hattı yeniden inşa edilecek. Yapılacak yatırımla sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlanacak, modern ve güvenli kanalizasyon sistemi kurulacak, çevresel sürdürülebilirlik güçlendirilecek ve afetlere karşı daha dirençli bir alt yapı sistemi oluşturulacak. Proje kapsamında 19 mahallede çalışma yürütülecek" diye konuştu.