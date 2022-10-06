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Kastamonu'da bir tutuklu, cezaevine nakledilirken yemek molasında firar etti

Kastamonu Cide'de hakkında tutuklama kararı verilen kişi, cezaevine götürülürken yemek yemek için mola verdikleri pide salonuna ait tuvaletin camından firar ederek izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri tutuklunun yakalanması için çalışma başlatırken ilçenin giriş çıkışları kapatıldı

Kastamonu'da bir tutuklu, cezaevine nakledilirken yemek molasında firar etti
Cezaevine nakledilirken yemek molasında firar etti
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DHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı verilen kişi, kent merkezindeki cezaevine götürülürken, iddiaya göre acıktığını belirtince, bir pide salonunda mola verildi. Yemeğini yedikten sonra gittiği tuvaletin camından firar eden tutuklunun yakalanması için ilçenin giriş ve çıkışında önlem alan güvenlik güçleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi. Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

"İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TUTULDU"

DHA'nın haberine göre; Yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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