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        Haberler Gündem Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 02:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 02:06
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        İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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        Fahri Ç'nin kullandığı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Gömeç köyü mevkisinde, Uğur B'nin kullandığı araç ile çarpıştı.

        Kazada, iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan Uğur B. ile yanında bulunan kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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