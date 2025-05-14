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        Haberler Gündem Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 01:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 01:16
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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