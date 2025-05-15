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        Haberler Gündem ⁠Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        ⁠Kastamonu'da zincirleme kaza: 9 yaralı

        Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 01:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 01:43
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        ⁠Kastamonu'da zincirleme kaza: 9 yaralı
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        Kastamonu-İnebolu kara yolu Öz Bereket Kavşağı'nda, E.K. (21) idaresindeki, A.F.T. (20) yönetimindeki, H.T.'nin (47) kullandığı ve R.H.A. (26) idaresindeki otomobiller çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.

        Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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