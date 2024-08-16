Kastamonu'daki komşu cinayetinde 2 tutuklama

Olay, 13 Ağustos günü Kastamonu Cide Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi.

Aynı binada yaşayan komşu aileler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz Fayiz önce Cide Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fayiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; yaşanan kavga sonrası gözaltına alınan 2 aileden 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç., ve Ş.K. tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.