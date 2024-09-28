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        Ali Erbaş: Zamanınızı camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatandaşlarımıza diyorum ki zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:55
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        Ali Erbaş: Zamanınızı camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatandaşlarımıza diyorum ki zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyorlar. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da 'Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile Kastamonu Müftüsü Bekir Derin de katıldı. Erbaş, "Temelini atacağımız Kur'an kursunda hem öğrenenler olacak hem öğretenler olacak. Dolayısıyla en hayırlı insanların bulunacağı bir binanın temelini atıyoruz. Rabbimizin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in hem öğrenildiği hem anlaşılmaya çalışıldığı hem de Kur'an-ı Kerim'in en doğru bir şekilde öğretildiği bir eğitim yuvası, bir ilim irfan merkezinin temelini atıyoruz" diye konuştu.

        'HOCALARIMIZ SİZİ BEKLİYORLAR'

        Rabbini bilen, Peygamberini tanıyan ve o şekilde bir nesil yetiştiren çocukların Kur'an kursunda yetişeceğini ifade eden Erbaş, "Geçmişte Kur'an kurslarımız, medreseler, Efendimizden (s.a.s.) bu yana bizim medeniyetimizin temelini oluşturmuşlardır. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır. Vatandaşlarımıza diyorum ki zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyorlar. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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